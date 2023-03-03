Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", зробила пропозицію українцям, від якої не можна відмовитись.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює у Франції, а також судить проект "Майстер Шеф". А після повномасштабного вторгнення зірка також зайнялася організацією благодійної вечері, де збирає гроші на допомогу України. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка звернулася до українців.

"Хлопці, шукаю вмілі талановиті руки на кухню працювати разом зі мною. Локація – Канни, Франція. Коли починати – ще позавчора. Напиши мені, шеф", – написала Ольга у публікації.

"І своїм знайомим, хто шукає роботу кухарем, теж передайте, що я шукаю. Не ображу, навпаки - покохаю", - зазначила зірка на другому сторіс.

А до того Оля поділилася своїми спогадами до річниці вторгнення. Також зірка опублікувала фото, де позувала у розкішній чорній сукні.

"Круглий рік ... Було: основне протриматися три дні, потім тиждень, потім - ого, вже 30 днів! Далі чекали "до літа, до осені" ... боялися дат - 9 травня, 24 серпня ... І сьогодні ми вже не про "протриматися" , тому що незламні! Не чекаємо дат - тому що знаємо і віримо ЗСУ! Не боїмося - тому що нехай вони нас бояться тепер, нам уже нічого не страшно!", - написала Ольга.

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