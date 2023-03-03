Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает во Франции, а также судит проект "Мастер Шеф". А после полномасштабного вторжения звезда также занялась организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги на помощь Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда обратилась к украинцам.
"Ребята, ищу умелые талантливые руки на кухню работать вместе со мной. Локация - Канны, Франция. Когда начинать - еще позавчера. Напиши мне, шеф", - написала Ольга в публикации.
"И своим знакомым, кто ищет работу поваром тоже передайте, что я ищу. Не обижу, наоборот - полюблю", - отметила звезда на втором сторис.
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А до этого Оля поделилась своими воспоминаниями к годовщине вторжения. Также звезда опубликовала фото, где позировала в роскошном черном платье.
"Круглый год… Было: основное продержаться три дня, потом неделю, потом – ого, уже 30 дней! Далее ждали «к лету, к осени»… боялись дат – 9 мая, 24 августа… И сегодня мы уже не о «продержаться», потому что несокрушимы! Не ждем дат – потому что знаем и верим ВСУ! Не боимся – потому что пусть они нас боятся теперь, нам уже ничего не страшно!", - написала Ольга.
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