Популярний український співак, комік і шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадрами зі свого візиту до Харкова та Донецької області та розповів, як потрапив під обстріл.

Так, за словами Володимира, він виступав для військових на передовій, багато спілкувався з ними та пережив справжній приліт зовсім поряд. Фото та відео зі свого візиту він показав у пості.

"Я відверто думав, що наші виступи нікому не потрібні – ну що від тих пісень на фронті? Але одна справа – писати подяки в інстаграмі чи розповідати по телевізору. Зовсім інша справа – приїхати туди і подякувати кожному особисто. Запевнити, що ми не забуваємо про них, що ми їм надзвичайно вдячні і стараємось з усіх сил, щоб у них було все необхідне. Або іноді просто посидіти з ними у військовій частині, поїсти, попити чаю та послухати історії. Відчути як хлопці живуть рік, а потім заспівати разом просто під гітару — дуже зворушливо", – поділився враженнями Дантес.

Також, як зазначив артист, він відчув на собі, що таке "прильоти" зовсім поряд, і таких було у нього під час візиту аж три

"Це НЕ МАЄ ставати нашою повсякденністю, хоча вже стало. Ми НЕ МАЄМО забувати про фронт та героїв. І це – моє щоденне нагадування собі і вам про те, наскільки там ВАЖКО. Не гіперболічно важко, а реально. За 2 дні встигли дати тільки 8 концертів, але це точно не кінець. Ми приїдемо ще, і не раз. Ми потрібні їм! Робимо все для них і чекаємо найскорішого повернення! Слава Україні!", - підсумував Вова.

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