Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – успішна українська актриса, яка вже 40 років радує своїм талантом і має звання Народної та Заслуженої артистки України. Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу вирішила розповісти про трагедію у Запоріжжі, де російська ракета потрапила до п'ятиповерхового будинку.

"Наслідки ракетних обстрілів окупантів Запоріжжя‼️‼️‼ 2 березня 2023 року. На місці влучення російської ракети працюють рятувальники та комунальні служби. За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, під завалами перебувають люди. Попередньо відомо про трьох загиблих… Співробітники ДСНС серед яких вагітна жінка, та евакуювали 20", - написала Сумська у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Коли ж ці нелюди насититься кров'ю невинних? Вже стільки жертв, а їм все мало Запоріжжя, рідні наші, Дніпро співчуває вам";

"Боже який це жах, нелюди";

"біда, горе, жах! Запоріжжя, Хмельницький з вами тримайтеся!";

"Звірі, коли ж настане кінець цього свавілля";

"На жаль, це триває жах. Співчуття постраждалим";

"Сволоти коли вони вже приборкаються, немає на них бога чого так страждають невинні нічому дітки люди".

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А ще Politeka повідомляла, що Сумська поділилася спогадами до роковин вторгнення, українці в гніві.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" у червоному корсеті покрасувалася перед Сумською



