Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая уже 40 лет радует своим талантом и имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о трагедии в Запорожье, где российская ракета попала в пятиэтажный дом.

"Последствия ракетных обстрелов оккупантов Запорожья‼️‼️‼ 2 марта 2023 года. На месте попадания российской ракеты работают спасатели и коммунальные службы. По информации секретаря горсовета Анатолия Куртева, под завалами находятся люди. Предварительно известно о трех погибших… Сотрудники ГСЧС спасли 11 жителей многоэтажки, среди которых беременная женщина, и эвакуировали 20", - написала Сумская в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Когда же эти нелюди насытятся кровью невинных? Уже столько жертв а им все мало Запорожье, родные наши, Днепр сочувствует вам";

"Боже какой это ужас, нелюди";

"беда, горе, ужас! Запорожье, Хмельницкий с вами держитесь!";

"Звери ,когда же настанет конец этого беспредела";

"К сожалению, это продолжается ужас. Соболезнование пострадавшим";

"Сволочи когда они уже усмирятся, нет на них бога чего так страдают невиновные ничему детки люди".

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