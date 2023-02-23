Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая является Народной и Заслуженной артисткой Украины. У звезды есть две дочери, старшая из которых живет в России, где вышла замуж за российского актера, из-за чего звездная мама нередко попадает под критику. И этот раз не стал исключением, когда Ольга решила поделится воспоминаниями о первом дне вторжения в Украину.

"Годовщина полномасштабного вторжения оккупантов ... Я помню тот день и канун до мелочей ... Несмотря на страшную боль, которая поселилась в сердцах каждого из нас, мы сильны ... Поэтому крепче нужно обнять тех, кто рядом и сказать друг другу - мы победим. Верим в ВСУ!", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да, и не забыть поблагодарить Бога, что удалось дочери сделать русской паспорт(((((";

"Зять в гости пришел"

"А еще через несколько дней, в вечность отошла ваша мамочка, помню как было тяжело!!!";

"Хочется забыть это все, но, к сожалению, уже не получится.. 25 февраля будет уже год, как мы уехали из своего дома.. и его уничтожили полностью";

"К чему это фото и годовщина вторжения??? Не толерантно";

"Пусть быстрее закончится война! Миру мир! Всем терпения и крепкого здоровья! Алматы".

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