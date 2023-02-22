Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук впечатлила образом рядом с популярной артисткой.

Не так давно Анна Саливанчук травмировалась и вынуждена была сделать операцию, чтобы поставить кость на место, из-за чего многие стали писать ей ом пластике носа. Из-за скорых съемок артистка начала активно использовать специальные средства, чтобы снять отеки и уже через несколько дней появилась на экране.

В этот раз Анна Саливанчук вместе с коллегами приняла участие в новом проекте, успев уже засветиться вместе со знаменитой 56-летней исполнительницей. Ольяга Сумская в стильном наряде сделала несколько фото вместе с Анной.

Саливанчук была впечатляна не только образом артистки:

"Невероятно талантлива, эталон красоты украинского кино" - написала Анна, отметив Ольгу Сумску. Сама она покрасовалась перед поклонниками в красном корсете.

Ранее, перед съемками на дороге, решив обогнать одного из водителей и возможно даже повредив его авто, Саливанчук не стала разбираться и заявила, что "возможно камешком ее поцарапало".

«Это ужас, меня только что преследовал неадекватный мужчина! Пугал, кричал! Он был настолько неадекватный, что я не знала, чего можно было от него ожидать.

Я понимаю, что всем сейчас тяжело, но чтоб на меня так кричал чужой человек, когда сотрясение мозга – надо сидеть дома» - пишет Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.