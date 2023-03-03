Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом поживної страви з простих інгредієнтів.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати найсоковитіше м'ясо по-французьки.

"Соковита індичка, смачна картопля і хрумка сирна скоринка - ідеальне поєднання", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 кг філе індички

1 кг картоплі (6-8 шт. середніх)

150 г твердого сиру

3 цибулини

20 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

15 г гострої гірчиці (1 ст. л.)

100 г майонезу (4 ст. л.)

100 г сметани жирністю 15% (4 ст. л.)

сіль та перець - за смаком

Спочатку візьміть деко та трохи змочіть його водою. Застеліть на нього розрізаний рукав для запікання і змастіть його олією.

Філе індички нарізаємо товщиною 1 см. Солимо, перчимо і викладаємо м'ясо на деко в один шар. Цибулю наріжте тонкими півкільцями і викладіть поверх індички. Картоплю наріжте слайсами товщиною 2 мм, викладіть поверх цибулі та посоліть.

Для соусу змішайте в мисці сметану, майонез, гірчицю і викладіть все поверх картоплі. Твердий сир натираємо на дрібній тертці та посипаємо їм страву.

Відправте деко в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 25-30 хвилин - і м'ясо по-французьки готове.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.