Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати найсоковитіше м'ясо по-французьки.

"Соковита індичка, смачна картопля і хрумка сирна скоринка - ідеальне поєднання", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 кг філе індички
  • 1 кг картоплі (6-8 шт. середніх)
  • 150 г твердого сиру
  • 3 цибулини
  • 20 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
  • 15 г гострої гірчиці (1 ст. л.)
  • 100 г майонезу (4 ст. л.)
  • 100 г сметани жирністю 15% (4 ст. л.)
  • сіль та перець - за смаком

Спочатку візьміть деко та трохи змочіть його водою. Застеліть на нього розрізаний рукав для запікання і змастіть його олією.

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Філе індички нарізаємо товщиною 1 см. Солимо, перчимо і викладаємо м'ясо на деко в один шар. Цибулю наріжте тонкими півкільцями і викладіть поверх індички. Картоплю наріжте слайсами товщиною 2 мм, викладіть поверх цибулі та посоліть.

Для соусу змішайте в мисці сметану, майонез, гірчицю і викладіть все поверх картоплі. Твердий сир натираємо на дрібній тертці та посипаємо їм страву.

Відправте деко в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 25-30 хвилин - і м'ясо по-французьки готове.

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