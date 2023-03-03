Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати найсоковитіше м'ясо по-французьки.
"Соковита індичка, смачна картопля і хрумка сирна скоринка - ідеальне поєднання", - радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 1 кг філе індички
- 1 кг картоплі (6-8 шт. середніх)
- 150 г твердого сиру
- 3 цибулини
- 20 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
- 15 г гострої гірчиці (1 ст. л.)
- 100 г майонезу (4 ст. л.)
- 100 г сметани жирністю 15% (4 ст. л.)
- сіль та перець - за смаком
Спочатку візьміть деко та трохи змочіть його водою. Застеліть на нього розрізаний рукав для запікання і змастіть його олією.
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Філе індички нарізаємо товщиною 1 см. Солимо, перчимо і викладаємо м'ясо на деко в один шар. Цибулю наріжте тонкими півкільцями і викладіть поверх індички. Картоплю наріжте слайсами товщиною 2 мм, викладіть поверх цибулі та посоліть.
Для соусу змішайте в мисці сметану, майонез, гірчицю і викладіть все поверх картоплі. Твердий сир натираємо на дрібній тертці та посипаємо їм страву.
Відправте деко в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 25-30 хвилин - і м'ясо по-французьки готове.
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