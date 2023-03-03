Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом питательного блюда из простых ингредиентов.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить самое сочное мясо по-французски.

"Сочная индейка, вкусная картошка и хрустящая сырная корочка — идеальное сочетание", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

1 кг филе индейки

1 кг картофеля (6-8 шт. средних)

150 г твёрдого сыра

3 луковицы

20 мл растительного масла (1,5 ст. л.)

15 г острой горчицы (1 ст. л.)

100 г майонеза (4 ст. л.)

100 г сметаны жирностю 15% (4 ст. л.)

соль и перец - по вкусу

Сперва возьмите противень и немного смочите его водой. Застелите на него разрезанный рукав для запекания и смажьте его растительным маслом.

Филе индейки нарезаем толщиной 1 см. Солим, перчим и выкладываем мясо на противень в один слой. Лук нарежьте тонкими полукольцами и выложите поверх индейки. Картофель нарежьте слайсами толщиной 2 мм, выложите поверх лука и посолите.

Для соуса смешайте в миске сметану, майонез, горчицу и выложите все поверх картофеля. Твердый сыр натираем на мелкой тёрке и посыпаем им блюдо.

Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 25-30 минут — и мясо по-французски готово.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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