Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, яка у нього улюблена українська страва, поділившись фотографією у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами з Росії, і навіть вирішив нещодавно вивчити розмовну українську мову.

Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Хіменес-Браво вирішив розповісти, яка улюблена українська страва має.

"Моя улюблена українська страва - це...", - написав Ектор і запропонував обрати "Вареники" чи "Борщ із салом".

"У минулому житті я точно був українцем. Бо обожнюю гречку та вареники зі шкварками))", - зазначив Хіменес-Браво і показав, як собі насипає вареники.

А до цього Ектор розповів про свою річницю вторгнення. Зірка поділився своїми емоціями у великому пості.

"Важко говорити про цей день. "Цей день" - день, коли почалася повномасштабна війна. Коли бомби падали о 4 ранку на міста. Коли виїжджала їх техніка. Коли горіли дороги та будинки. День, коли вони пішли на це. загибель і поразка. Весь цей рік я невпинно говорю: пишаюся, люблю, підтримую... Повірте, я дуже вірю в те, що я говорю. Це не перша моя війна". – написав Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт швидкого та корисного сніданку.

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