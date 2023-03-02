Шеф-повар Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, какое у него любимое украинское блюдо, поделившись фотографией в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с оккупационными войсками из России, и даже решил недавно изучить разговорный украинский язык.

Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво решил рассказать, какое любимое украинское блюдо у него.

"Мое любимое украинское блюдо - это...", - написал Эктор и предложил выбрать "Вареники" или "Борщ с салом".

"В прошлой жизни я точно был украинцем. Ибо обожаю гречку и вареники со шкварками))", - отметил Хименес-Браво и показал, как себе насыпает вареники.

А до этого Эктор рассказал о своей годовщине вторжения. Звезда поделился своими эмоциями в большом посте.

"Трудно говорить об этом дне. "Этот день" - день, когда началась полномасштабная война. Когда бомбы падали в 4 утра на города. Когда уезжала их техника. Когда горели дороги и дома. День, когда они ушли на это. На свою верную гибель и поражение. Весь этот год я неустанно говорю: горжусь, люблю, поддерживаю… Поверьте, я очень верю в то, что я говорю. Это не первая моя война". - написал Эктор.

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