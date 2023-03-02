Як пише Politeka.net , Ані Лорак (Кароліна Куєк) - відома російська співачка з України, яка у 14-му році вирішила будувати кар'єру в Росії. І якщо після 24 лютого навіть Світлана Лобода виступила з чіткою антивоєнною позицією та приїхала до рідної Ірпені після деокупації від російських військ, то Лорак не поспішає повертатися на батьківщину. Натомість Кароліна активно веде Інстаграм, де показує свого нового бойфренда та хвалиться творчими успіхами. І цього разу не став винятком, адже Лорак розповіла про свій новий сингл.

"Я так чекала саме на цей реліз... "Поруч, але не разом" — третій сингл з мого нового альбому. Це особлива для мене пісня, написана поетом Михайлом Гуцерієвим на музику Дар'ї Кузнєцової", - розповіла Кароліна в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Поруч але не разом, я б перефразував у Росії та проти України";

"Вже не чути Ані Лорак, все буденно і не відкладається в серці, і так вже давно (навіть не згадаю за останні кілька років пісню яка відразу спливає в голові (");

"Ви не заслуговуєте на повагу і любов до Батьківщини, яку зрадили, яка зараз героїчно протистоїть рішучим не людям!".

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