Как пишет Politeka.net, Ани Лорак (Каролина Куек) - известная российская певица из Украины, которая в 14-м году решила строить карьеру в России. И если после 24 февраля даже Светлана Лобода выступила с чёткой антивоенной позицией и приехала в родную Ирпень после деоккупации от российских войск, то Лорак не спешит возвращаться на родину. Зато Каролина активно ведет Инстаграм, где показывает своего нового бойфренда и хвастается творческими успехами. И этот раз не стал исключением, ведь Лорак рассказала о своем новом сингле.

"Я так ждала именно этот релиз… "Рядом, но не вместе" — третий сингл из моего нового альбома. Это особенная для меня песня, написанная поэтом Михаилом Гуцериевым на музыку Дарьи Кузнецовой", - рассказала Каролина в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Рядом но не вместе, я бы перефразировал в России и против Украины";

"Уже не слышно Ани Лорак , все обыденно и не откладывается в сердце, и так уже давно( даже не вспомню за последние пару лет песню которая сразу всплывает в голове(";

"Вы не заслуживаете уважения и любви к Родине, которую предали, которая сейчас героически противостоит решительным не людям!".

Напомним, запроданка Лорак показала кадры из нового клипа и разочаровала украинцев

А еще Politeka сообщала, что запроданка Лорак хвастнула романтическим видео с новым любовником

Также Politeka писала, что запроданка Ани Лорак разгневала украинцев своей новой песней