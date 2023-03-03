Ольга Мартиновська, яка разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменесом-Браво веде "Мастер Шеф", дізналася, що росіяни в розпал повномасштабної війни крутять у себе шоу українського виробництва, та обурено повідомила про це в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Курви, вони зараз крутять в себе в pосії наш "Мастер Шеф". Шо за ****?", — не стримала емоцій Ольга Мартиновська.

Вона показала анонс шоу "Мастер Шеф. Професіонали" на російському телеканалі "Ю".

"День, коли можна кричати на всіх підряд, і тобі за це нічого не буде! Але будьте обережні, батьки та дружини можуть потім все пригадати. Ох і спекотно сьогодні на кухні!", — написали російські редактори під уривком із українського шоу.

Розгнівані українці після публікації Ольги Мартиновської одразу перейшли на сторінку телеканалу та засипали їх жорсткими коментарями та вигуками " Слава Україні!":

"Ви навіть свого придумати не можете, тільки красти, тварюки🤬🖕";

"Дивіться у дзеркало 😂 а не наші передачі ❤️";

"Вони нічого не можуть😡 тільки красти чуже😡😡😡";

"Героям нашим Слава, Слава нації, смерть ворогам. Фашисти. Жалюгідні істоти, все крадуть і крадуть. Фу, які ви огидні!".

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.

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