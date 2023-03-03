Цього разу популярна українська виконавиця Тіна Кароль сяяла на заході в дизайнерській червоній сукні.

Популярна виконавиця Тіна Кароль продовжує вражати образами публіку, з'являючись перед камерами у дизайнерських сукнях. Як відомо, нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася церемонія Billboard Women in Music, яку і відвідала популярна артистка Тіна Кароль.

На цьому заході вже зазвичай відзначають досягнення жінок у музичній промисловості.

Цього вечора артистка з'явилася у червоній сукні до підлоги. Проте досі сама виконавиця поки що ніяк не прокоментувала свій візит на зіркову подію.

А ось на сторінці Фантини з'явилися нові кадри:

«Як же добре у червоному; Тіночка ви прекрасна, нехай береже Вас Господь Бог; Краса ❤; Дуже гарненька 😻; Шикарна ❤;

Яка ж красива Тіна Кароль у шикарній червоній сукні. Ну, просто Богиня краси; Красуня ❤; чудова!».

Як відомо, рік тому артистка заявила в Instagram, що вирішила "усамітнитися в монастирі для молитви", і що "залишиться там надовго. На питання, які спогади у неї викликає ранок 24 лютого 2022 року, зірка розповіла, що іноді відвідує монастир для заспокоєння душі та думок.

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