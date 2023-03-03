В этот раз популярная украинская исполнительница Тина Кароль блистала на мероприятии в дизайнерском алом платье.

Популярная исполнительница Тина Кароль продолжает впечатлять образами публику, появляясь перед камерами в дизайнерских платьях. Как известно, недавно в Лос-Анджелесе прошла церемония Billboard Women in Music, которую и посетила популярная артистка Тина Кароль.

На данном мероприятии уже традиционно отмечают заслуги женщин в музыкальной индустри.

В этот вечер артистка появилась в красном платье до пола. Однако до сих пор сама исполнительница пока никак не прокомментировала свой визит на звездное событие.

А вот на странице ФанТины появились новые кадры:

«Как же хорошо в красном; Тиночка вы прекрасна, да хранит Вас Господь Бог; Красота ❤; Очень хорошенькая😻; Шикарная ❤;

Как же красива Тина Кароль в шикарном красном платье. Ну просто Богиня красоты; Красотка❤; прекрасная!».

Как известно, год назад артистка заявила в Instagram, что решила "уединиться в монастыре для молитвы", и что "останется там надолго. На вопрос, какие воспоминания у нее вызывает утро 24 февраля 2022 года, звезда рассказала, что иногда посещает монастырь для успокоения души и мыслей.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.