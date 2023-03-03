Катерина Репяхова вирішила розповісти про непросте життя Віктора Павлика, який втратив одного зі своїх синів від попереднього подружжя. Про сумну подію в житті артиста ходило багато чуток, тому Катерина вирішила розповісти правду про ситуацію.

«Віктор Павлик не залишав онкохворого сина, звичайно, це не правда. Цілком все лікування від організаційних до фінансових питань було на Вікторі. І до останнього дня чоловік був поряд.

Там є багато чого розповісти, але я думаю ніколи цього не зроблю. Скажу тільки так, Віктора можна вважати поганою людиною будь-де, тільки не в цій ситуації. І досі Віктор Павлик – щотижня на цвинтарі» - пише Катерина.

Нагадаємо, український співак Віктор Павлик одружився вчетверте з дівчиною, яка молодша за нього майже на тридцять років. Відповіла Репяхова і на питання про те, чи зустрічалася вона з Павликом, поки той був одружений.

«У вас були стосунки, доки Віктор Павлик був одружений?» - Запитали у Катерини.

Вона виправдалася: «Щоправда. Віктор Павлик улагодив питання з документами, розлученням лише через рік після того, як пішов від колишньої дружини фактично» - заявила Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

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