Катерина Репяхова решила рассказать о непростой жизни Виктора Павлика, которй потерял одного из своих сыновей от предыдущего обрака. О печальном событии в жизни артиста ходили многие слухи, поэтому Катерина решила рассказать правду о ситуации.
«Виктор Павлик не оставлял онкобольного сына, конечно это не правда. Полностью все лечение от организационных до финансовых вопросов было на Викторе. И до последнего дня муж был рядом.
Там есть много чего рассказать, но думаю я никогда этого не сделаю. Скажу только так, Виктора можно считать плохим человеком где угодно, только не в этой ситуации. И по сей день Виктор Павлик – каждую неделю на кладбище» - пишет Катерина.
Напомним, украинский певец Виктор Павлик женился в четвертый раз на девушке, которая моложе него почти на тридцать лет. Ответила Репяхова и на вопрос о том, встречалась ли она с Павликом, пока тот был женат.
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«У вас были отношения, пока Виктор Павлик был женат?» - спросили у Катерины.
Она оправдалась: «Правда. Виктор Павлик уладил вопрос с документами, разводом только через год после того, как ушел от бывшей жены фактически» - заявила Репяхова.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.