Андрію Данилку поставили серйозний діагноз, концертний тур Вєрки Сердючки поки що не відбудеться.

Як повідомили менеджери артиста естонському виданню Limon, європейський тур Сердючки доведеться перенести на два місяці вперед. Справа в тому, що у 49-річного Андрія Данилка було діагностовано важку форму ларингіту, на фоні якого стався крововилив у голосову зв'язку.

"Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", - заявили представники Андрыя Данилка.

У зв'язку із цим весь європейський тур Вєрки Сердючки відкладається. Дата нового концерту в Таллінні – 19 травня 2023 року.

"Ми вибачаємося за можливі незручності, пов'язані з перенесенням, і просимо зберегти квитки, щоб насолодитися повною мірою шоу-концертом Вєрки Сердючки вже навесні цього року!", - звернулися організатори концерту до шанувальників Вєрки Сердючки.

Андрій Данилко тримався до останнього. Раніше його виступ у Неаполі дивом відбувся, незважаючи на те, що артист мав ларингіт, високу температуру і в нього пропадав голос. Пізніше зі сцени в Барселоні Сердючку довелося буквально забирати на руках. Андрій поскаржився публіці на проблеми із голосом, а потім упав на руки своїх помічників. Але наприкінці все одно повернувся на сцену, щоби виконати фінальну пісню.

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чи тримає він образу на свого батька, який п'яним піднімав руку на дружину.

Також Данилко зізнався, чому його речі тепер лише чорного кольору.

Крім того, Politeka.net писала, що Андрій Данилко ховає під кепкою.