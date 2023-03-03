Український артист Іво Бобул не може забути скандалу після своїх висловлювань на адресу жінок і продовжує виправдовуватися.

Як відомо, в інтерв'ю з Еммою Антонюк євець заявив, що сучасні жінки "меркантильні", а "хороші дівчатка повинні сидіти вдома". Більше того, співак почав грубити журналістці і заявив, що вона не тямить у житті, адже у свої 32 роки вона ще незаміжня і не має дітей, адже їй "давно пора".

На сторінці в Інстаграмі після цього з'явилися вибачення від Бобула, який нібито шкодував. Однак, його вибачення перед жінками за слова про меркантильність та жадібність, фейкові. Про це повідомила концертна директорка виконавця Ірина.

"Але стовідсотково цього не робили ні я, ні Іво Васильович. Цієї інформації бути не могло, тому що жодної вини його немає. Він просто висловив свою думку і все", - сказала вона.

"Я, як український співак, бажаю висловити щирі вибачення за свої необдумані та образливі слова, які я висловив під час інтерв'ю. Я навіть не міг уявити, що я так засмучу когось своїми висловлюваннями", - раніше нібито написав співак на своїй сторінці у соцмережі.

Також Іво Бобул нібито погодився, що його слова були образливими та несправедливими. Однак, судячи із заяв, вибачення він не писав.

Нагадаємо, скандал навколо Бобула спалахнув після його інтерв'ю, яке закінчилося сваркою між ним та Еммою Антонюк.

Також нагадаємо, що Цибульська підколола Потапа після скандалу з Бобулом.

Крім того, Politeka.net писала, що Бобул висловився на адресу Софії Ротару.