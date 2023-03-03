Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика, старшого за 28 років. У пари народився син Михайло, якому незабаром виповниться 2 роки. При цьому зіркове сімейство постійно підпадає під критику через сина, адже він ще не почав добре говорити. Але Катя зазначає, що не бачить проблеми та не збирається нічого робити до трьох років.

Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю чоловіка, а й особистими кадрами. А цього разу Катя вирішила побалакати з фанатами у сторіс.

"Які чутки чули про нашу родину?" - запитала зірка.

"Навіщо народжували дитину, якщо весь час мати з нею сидить?" - запитала фанатка.

"У мене зустрічне до вас питання, навіщо вас мати народила без мізків???", - Запитала Катя у відповідь.

Після цього зірка показала ще коментарі від фанатки.

"Як не сторіс, то ви йдете до мами за дитиною. Відмінно влаштувалися", - написала фанатка.

"А чому ви відразу ображаєте? Ви практично не займаєтесь дитиною", - додала дівчина.

"Катюша, я до мами за дитиною не ходила купу часу. Напевно не уважно дивіться сорис. За нею ходить чоловік. А що стосується, що я не займаюся дитиною, я на цей берд навіть відповідати не буду. Ідіть за своїм життям. за дитиною 24 / 7. І вважайте себе супермамою", - написала Катя.

Нагадаємо, молода дружина Павлика зізналася, як закрутила з ним роман, поки він був одружений з іншою.

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