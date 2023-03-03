Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". А цього року Яна вирішила спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але зайняла лише третє місце. Не забуває Шамаєва і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Jerry Heil поділилася фотографією із польським виконавцем, з яким записала спільну пісню.

"Мені подобається музична українсько-польська дружба! А вам? Повний трек у біо та сторож!

Неймовірні українські дизайнери та фотограф відзначені на фото", - написала Яна під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ця пісня стоїть у мене на повторі з тих пір, як ви її випустили. Мені дуже подобається ця твоя пісня, ви чудово звучите разом. Відмінна робота, Джеррі та Крістіан!";

"Вже послухали, вже у плейлисті. Дуже гарна пісня! Неймовірний дует!";

"Ви такі милі та неймовірно талановиті хлопці. Ця пісня здається мені такою. З найкращими побажаннями Україні з Польщі";

"Трек у серце";

"Пісня та пара була б гарна".

Нагадаємо, Jerry Heil показала початкову версію пісні, з якою провалилася на Нацвідборі на Євробачення

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