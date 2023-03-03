Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А в этом году Яна решила попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла только третье место. Не забывает Шамаева и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Jerry Heil поделилась фотографией с польским исполнителем, с которым записала совместную песню.

"Мне нравится музыкальная украино-польская дружба! А вам? Полный трек в био и в стороз!

Невероятные украинские дизайнеры и фотограф отмечены на фото", - написала Яна под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эта песня стоит у меня на повторе с тех пор, как вы ее выпустили. Мне очень нравится эта твоя песня, вы восхитительно звучите вместе. Отличная работа, Джерри и Кристиан! ";

"Уже послушали, уже в плейлисте. Очень красивая песня! Невероятный дуэт!";

"Вы такие милые и невероятно талантливые ребята. Эта песня кажется мне такой. С наилучшими пожеланиями Украине из Польши";

"Трек в сердечко";

"Песня и пара была бы хороша".

Напомним, Jerry Heil показала изначальную версию песни, с которой провалилась на Нацотборе на Евровидение

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