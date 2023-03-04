Популярна в Росії співачка українського походження Ані Лорак, яка з початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і продовжує працювати в Росії, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями. Так, цього разу зірка-запроданка презентувала новий кліп, який розчарував навіть її російських фанів.
Так, у ролику можна побачити кадри із нового кліпу, який Лорак представила фанатам 3 березня. У ньому артистка з'явилася у відвертому образі – білій сукні на тонких бретельках, з якої ледь не випадає об'ємне декольте.
У підписі до публікації Лорак подякувала російській команді, яка працювала над створенням цього кліпу. На це люди в коментарях зазначили, що раніше кліпи були кращими, тому що їх слухав кліпмейкер Алан Бадоєв.
"Дуже приємно було працювати разом з найталановитішим актором та справжнім професіоналом своєї справи Марком Богатирьовим. Дякую за твою участь! Я вдячна всій команді, яка брала участь у створенні цього кінофільму", - написала співачка і докладно розповіла, хто працював над її кліпом.
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Користувачі не стали мовчати і почали писати свою думку про кліп у коментарях:
"Особисто моя думка, але пісня та кліп - без індивідуальності. Красива картинка, але немає глибини. Не порівняти з кліпами Бадоєва".
"Всі пісні на один мотив, і манера одна й та сама".
"Одне і теж!".
"Однотипно, не сучасно, ніяк".
"У Бадоєва було реально краще і крутіше".
"Одне й те саме, ніяк не відрізняється від останніх пісень. Ніякий це не шедевр, так, звичайна пісенька".
"Де та колишня Ані Лорак? З піснями, які залишалися і залишаються в душі навіки? Де спливають старі спогади та думки?".
"Раніше була дуже жіночною, доглянутою, красивою і кліпи були неповторні. А зараз ... Вибачте, як накачена з усіх боків силіконом матрьошка з піснями тільки про страждання".
"Багато силікону. Пісня, як завжди, ні про що однотипна".
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