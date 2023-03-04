Як пише Politeka.net, Камалія – успішна вітчизняна виконавиця, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за Мохаммада Захура – ​​пакистанського бізнесмена. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася волонтерством, допомагаючи біженцям з України. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка показала, як заспівала гімн України разом із військовими.

"Вже зовсім скоро повернуся до рідної України, до рідних людей! Чекають на дуже важливі концерти", - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Як зворушливо слухати наш гімн";

"Голос у Камалії - це золото. Браво";

"Звичайно Камалія і красуня, це безперечно, вона наша україночка";

"Камалія Ви справді молодець. Українська Жінка.. Я вами пишаюся. Слава Україні Героям захисникам України Слава";

"Ну, нарешті, тоді принцеса чарівна слава Україні".

Нагадаємо, найбагатша співачка України після шквалу критики жорстко відповіла хейтерам

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України несподівано висловилася про відміну 8 березня

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України показала свою родину, вразивши українців