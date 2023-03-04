Как пишет Politeka.net, Камалия - успешная отечественная исполнительница, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за Мохаммада Захура - пакистанского бизнесмена. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения звезда занялась волонтерством, помогая беженцам из Украины. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка показала, как спела гимн украины вместе с военными.
"Уже совсем скоро вернусь в родную Украину, к родным людям! Ждут очень важные концерты", - написала звезда под публикацией.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Как трогательно слушать наш гимн";
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"Голос у Камалии – это золото. Браво";
"Конечно Камалия и самая красавица, это бесспорно, она наша украиночка";
"Камалия Вы действительно молодец. Украинская Женщина.. Я вами горжусь. Слава Украине Героям защитникам Украины Слава";
"Ну наконец-то тогда принцесса волшебная слава Украине".
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