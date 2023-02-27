Как пишет Politeka.net, Камалия - известная отечественная исполнительница, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. А недавно звезда решила отдохнуть с детьми на каникулах, но нарвалась на шквал критики от украинцев. Звезда решила ответить хейтерам в своем блоге в Инстаграм.

"Кроме обязанностей перед страной, у меня есть обязательства перед моими дочерьми, моими принцессами. Я оставила их с папой в Лондоне, а сама живу в Украине вместе с моим народом, рискуя собой точно так же, как каждый украинец, занимаясь благотворительностью, выезжая за пределы страны только для того, чтобы распространять образ Украины, собирать пожертвования, просить о дополнительной. помощь, и мои последние визиты в Пакистан не были исключением. Теперь, если мои дети просят меня побыть с ними хотя бы во время школьных каникул и немного поразвлечься, почему это становится такой большой проблемой для некоторых моих соотечественников?!! Правда, не понимаю…", - написала Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Наша гордость, красивые во всем!!!!";

"Будьте собой, Вы – искренняя и откровенная, так держать. Кто попробует, Вас поймет. Не обращайте внимания на других. Вы – молодец. Побудьте с родными";

"Уважаю Вас и Вашу семью!".

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