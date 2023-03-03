Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який став учасником у шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. Підприємець дійшов до фіналу та переміг, але після проекту практично одразу ж покинув співачку. Злата навіть визнавалася якось, що після цього їй знадобилася допомога фахівця, щоб розібратися у собі.

Натомість Задворний став успішним блогером в Інстаграм, де зараз активно висвітлює те, що відбувається в Україні. А цього разу Андрій вирішив пожартувати з Росії, поділившись новим відео.

"Як вирахувати справжнього ватника", - написав Задворний у публікації.

"Як обчислити якісну ватнику від неякісного. Як вирахувати справжню вату. Якісна ватник ніколи не поставить вам питання "Де ви були 8 років?", тому що він знає, що правильне питання звучить "Де ви були 9 років", - розповів Задворний.

А раніше Андрій поділився особистою розмовою з друзями, які виїхали з України на довгий час.

"За минулий тиждень у мене було з десяток розмов із друзями, які вже довгий час не в Україні, я помітив дещо…

Розповідаю, що у нас все добре, живемо, працюємо, святкуємо, вечеряємо в ресторанах, їздимо в гості до друзів, до Карпат, до Львова на каву та у більшості випадків, у відповідь я почув щось на кшталт "ти так спокійно про це кажеш, у мене враження складається, що у вас там війни немає", - написав зірка.

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