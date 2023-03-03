Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который стал участником в шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предприниматель дошел до финала и победил, но после проекта практически сразу же бросил певицу. Злата даже признавалась как-то, что после этого ей понадобилась помощь специалиста, чтобы разобраться в себе.

Зато Задворный стал успешным блогером в Инстаграм, где сейчас активно высветиливает происходящее в Украине. А в этот раз Андрей решил подшутить над россиями, поделившись новым видео.

"Как вычислить настоящего ватника", - написал Задворный в публикации.

"Как вычислить качественного ватника от некачественного. Как вычислить настоящую вату. Качественный ватник никогда не задаст вам вопрос "Где вы были 8 лет?", потому что он знает, что правильный вопрос звучит "Где вы были 9 лет", - рассказал Задворный.

А до этого Андрей поделился личным разговором с друзьями, которые выехали из Украины на долгое время.

"За прошедшую неделю у меня было с десяток разговоров с друзьями, которые уже долгое время не в Украине, я заметил кое-что…

Рассказываю, что у нас все хорошо, живем, работаем, празднуем, ужинаем в ресторанах, ездим в гости к друзьям, в Карпаты, во Львов на кофе и в большинстве случаев, в ответ я услышал что-то типа "ты так спокойно об этом говоришь , у меня впечатление складывается, что у вас там войны нет", - написал звезда.

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