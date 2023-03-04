Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова- відома українська танцівниця та хореограф, яка прославилася завдяки шоу "Танцюють всі". А кілька років тому зірка перемогла на проекті "Танці зі зірками". В Ілони є чоловік Іван Хом'ячук, з яким вона разом понад 13 років. Зірка якось зізнавалася в інтерв'ю, що чоловік дуже ревнивий. А цього разу Гвоздєва вирішила показати у своєму Інстаграм небагато сімейних фото, об'єднавши їх у відео.

"Треба жити з кожним днем!" - написала Гвоздєва під кадрами.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Красивенькие. Бажаю щастя";

"Бідний чоловік, уже так вішається на нього, щоб комусь щось донести. Кому це потрібно?!";

"Це справді прекрасні, теплі та щирі фото. Дякую";

"Гірко молодятам тричі";

"Поверніть бороду назад)))".

До цього Ілона показувала фото із чоловіком у річницю повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні всі пишуть повідомлення про згадки 24 лютого, знову сирени, знову підвали та знову переживають усі жахи минулого року, а я так більше не хочу і не можу…", - поділилася Гвоздєва у своєму блозі, ділячись трепетними фото.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" несподівано звернулася до українців та попросила допомоги

Також Politeka повідомляла , що Гвоздєва з "Танців зі зірками" в комфортному образі показала себе справжньою.

А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців із зірками" показала постать у білизні, викликавши неоднозначну реакцію



