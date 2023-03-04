Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая прославилась благодаря шоу "Танцюють всі". А несколько лет назад звезда победила на проекте "Танці з зірками". У Илоны есть муж Иван Хомячук, с которым она вместе более 13 лет. Звезда как-то признавалась в интервью, что супруг очень-сильно ревнив. А в этот раз Гвоздева решила показать в своем Инстаграм немного семейных фото, объединив их в видео.

"Надо жить с каждым днем!", - написала Гвоздева под кадрами.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивенькие. Желаю счастья";

"Бедный мужчина, уже так вешается на него, чтобы кому-то что-то донести.. Кому это нужно?!";

"Это действительно прекрасные, теплые и искренние фото. Спасибо";

"Горько молодоженам трижды";

"Верните бороду назад)))".

До этого Илона показывала фото с мужем в годовщину полномасштабного вторжения.

"Сегодня все пишут сообщения об упоминаниях 24 февраля, снова сирены, снова подвалы и снова переживают все ужасы прошлого года, а я так больше не хочу и не могу…", - поделилась Гвоздева в своем блоге, делясь трепетными фото.

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