Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк показала, на що перетворилася Херсонщина, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітюк поділилася кадрами із Херсонщини.

"Такого гівна тут сотні... Уявляєте? Як поранено нашу землю від цих виродків", - написала Нікітюк під кадрами, де в полі можна побачити хвостовик від реактивного снаряда.

"Так виглядає село Посад-Покровське. Вистояло і витримало. Але повністю знищено. Як це страшно... Вже стільки історій у голові... І щоразу так страшно і боляче... Як шкода людей, їхні будинки. Уявіть, у кожній жила сім'я... У них були собачки, котики, курочки, корівки... І тут якийсь "кінцевий дід" вирішив напасти і знищити, убити, забрати", - поділилася Нікітюк, показуючи підсумки окупації російськими військами у своєму блозі .

"Зараз у багатьох населених пунктах енергетики активно працюють над відновленням електроживлення. Дякую", - написала Нікітюк.

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