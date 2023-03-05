Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітюк поділилася кадрами із Херсонщини.
"Такого гівна тут сотні... Уявляєте? Як поранено нашу землю від цих виродків", - написала Нікітюк під кадрами, де в полі можна побачити хвостовик від реактивного снаряда.
"Так виглядає село Посад-Покровське. Вистояло і витримало. Але повністю знищено. Як це страшно... Вже стільки історій у голові... І щоразу так страшно і боляче... Як шкода людей, їхні будинки. Уявіть, у кожній жила сім'я... У них були собачки, котики, курочки, корівки... І тут якийсь "кінцевий дід" вирішив напасти і знищити, убити, забрати", - поділилася Нікітюк, показуючи підсумки окупації російськими військами у своєму блозі .
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Пастка для росіян у Мелітополі: експерт пояснив, як ЗСУ можуть швидко вигнати окупантів
Експерт розкрив, яка зараз насправді ситуація в Бахмуті: "Ми можемо констатувати факт..."
Велика трагедія на Полтавщині: з'явилися подробиці та кадри з місця НП
На Україну насувається небезпека: оголошено попередження, в яких регіонах буде найгірше
"Зараз у багатьох населених пунктах енергетики активно працюють над відновленням електроживлення. Дякую", - написала Нікітюк.
Нагадаємо, Нікітюк вразила співом разом із Горбуновим, як звучать ведучі
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк під час своєї подорожі вразила несподіваною зустріччю.
Також Politeka писала, що Нікітюк вирішила змінити стиль та вразила виглядом без фільтрів у поїздці