Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, во что превратилась Херсонщина, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известный украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитюк поделилась кадрами из Херсонщины.

"Такого говна тут сотни... Представляете? Как ранена наша земля от этих уродов", - написала Никитюк под кадрами, где в поле можно увидеть хвостовик от реактивного снаряда.

"Так выглядит село Посад-Покровское. Выстояло и выдержало. Но полностью уничтожено. Как это страшно... Уже столько историй в голове... И каждый раз так страшно и больно... Как жаль людей, их дома. Представьте, в каждой жила семья... У них были собачки, котики, курочки, коровки... И тут какой-то "конечный дед" решил напасть и уничтожить, убить, забрать", - поделилась Никитюк, показывая итоги оккупации российскими войсками в своем блоге.

"Сейчас во многих населенных пунктах энергетики активно работают над возобновлением электропитания. Спасибо", - написала Никитюк.

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