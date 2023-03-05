Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка вже давно не співає, але зізнавалася, що із задоволенням повернулася б на сцену, якби була можливість. А кілька років тому Санта брала участь у шоу "Танці з зірками", де перемогла. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Санта вирішила побалакати з фанатами у сторіс.

"Скучила за вами", - написала зірка.

"Ваші діти вмітимуть розмовляти українською мовою?", - запитав фанат.

"Обов'язково. Син вільно володіє українською мовою. Софійка теж буде. Це ж їхній генетичний код", - написала Дімопулос у відповіді.

"Ви можете дружити із простою дівчинкою із села?", - запитала ще одна фанатка.

"Дружба завжди має під собою фундамент. Це спільні інтереси, якесь тяжіння на енергетичному рівні. У людей мають бути схожі цінності, устремління, інтелект. Якщо цього немає, то дружба не зросте", - поділилася відповіддю Санта та запостила фотографію, де позувала десь на природі.

Нагадаємо, Дімопулос розверталася про повернення в Україну після 24 лютого.

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