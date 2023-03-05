Певица Санта Димопулос, звезда "Танці з зірками", показала дочь и рассказала, говорит ли она на украинском языке.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда уже давно не поет, но признавалась, что с удовольствием бы вернулась на сцену, если бы была возможность. А несколько лет назад Санта участвовала на шоу "Танці з зірками", где победила. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Санта решила поболтать с фанатами в сторис.

"Скучила за вами", - написала звезда.

"Ваши дети будут уметь разговаривать на украинском языке?", - спросил фанат.

"Обязательно. Сын свободно владеет украинским языком. Софийка тоже будет. Это же их генетический код", - написала Димопулос в ответе.

"Вы можете дружить с простой девочкой из села?", - спросила еще одна фанатка.

"Дружба всегда имеет под собой фундамент. Это общие интересы, какое-то притяжение на энергетическом уровне. У людей должны быть схожие ценности, устремления, интеллект. Если этого нет, то дружба не взрастет", - поделилась ответом Санта и запостила фотографию, где позировала где-то на природе.

Напомним, Димопулос разоткровенничалась о возвращении в Украину после 24 февраля

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