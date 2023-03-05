Як пише Politeka.net , Катя Павленко – відома українська співачка та солістка гурту Go-A. Зірка прославилася завдяки перемозі на Нацвідборі на Євробачення, а потім фурорі на конкурсі, адже її виступ зібрав десятки мільйонів переглядів. Катя, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Павленко і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз зірка показала, як побувала на Ніагарському водоспаді. Зірка зробила Selfie, показуючи веселку і корабель внизу на тлі водоспаду.

А раніше Катя розповіла про річницю війни, де поділилася своїми думками.

"Прокидайся. Війна. У тебе є лічені хвилини, щоб прийняти цю реальність і діяти. Ти повинен взяти найважливіше і принаймні відійти подалі від висоток ракети, що летять. Вони несуть смерть.

А що тепер важливе? Кіт, паспорт, готівка. Що далі? Ти так часто бачила цей сон. Навіть тепер є надія, що це один із них. Вибухи лунають голосніше. Треба йти. Куди?", - розповіла Катя про свої переживання у публікації.

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