Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - известная украинская певица и солистка группы Go-A. Звезда прославилась благодаря победе на Нацотборе на Евровидение, а потом фуроре на самом конкурсе, ведь ее выступление собрало десятки миллионов просмотров. Катя, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как побывала на Ниагарском водопаде. Звезда сделала селфи, показывая радугу и корабль внизу на фоне водопада.

А до этого Катя рассказала о годовщине войны, где поделилась своими мыслями.

"Просыпайся. Война. У тебя есть считанные минуты, чтобы принять эту реальность и действовать. Ты должен взять самое важное и по крайней мере отойти подальше от высоток летящие ракеты. Они несут смерть.

А что теперь важно? Кот, паспорт, наличные деньги. Что дальше? Ты видела этот сон так часто. Даже теперь есть надежда, что это один из них. Взрывы раздаются громче. Надо уходить. Куда?", - рассказала Катя о своих переживаниях в публикации.

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