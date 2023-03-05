Співачка Анастасія Приходько пожартувала після скандалу з орденом для Ксюші Манекен.

Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка була учасницею Євробачення. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Анастасія і про Тікток, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Приходько не змогла пройти тему нагородження блогерів орденами, включаючи українську модель Ксенію Манекен, яка здобула медаль за сприяння військовій розвідці від ГУР МО України.

"Якщо під час війни керівники держави звертаються до блогерів, то це…"

Дуже мило:)))", - багатозначно написала Анастасія в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не знаю про що йдеться, але звучить як анекдот";

"Це якийсь піпець";

"Але трохи по-дебільному".

Сама ж Ксюша Манекен похвалилася орденом у своєму Інстаграмі. Зірка опублікувала фото та зробила підпис.

"Ось така історія. Як так сталося, за яких обставин і за що - я обов'язково розповім, коли війна закінчиться", - заінтригувала Ксюша.

А потім Манекен відповіла на хейт.

"Та хлопців, я розумію ваш біль, комік став президентом, "ескортниця" отримала орден, а ви всі такі правильні не отримали від цього життя нічого", - написала власниця ордену.

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