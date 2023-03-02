Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда решила отреагировать на новый скандал, в который попал Алексей Потапенко (Потап) из-за своей песни о волонтерах. Свое мнение Анастасия опубликовала в Фейсбуке.
"Есть такая песня, которая была выпущена когда были уже трагедии в Иловайске и Дебальцево! 2014 году, а в 2015 году он выпускает этот пиздец! "я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки", с. Потапенко. Я на правах волонтера, начиная с 2014 года хочу сказать, песни с певицей "Бьянка", и Бузовой были выпущены во время войны, сейчас это чучело решило сделать этот звучащий к сожалению и называется "песня"!", - написала Анастасия.
Украинцы поставили лайки и написали комментарии под публикацией:
"Официально вот всех украинских артистов: спасибо что вы нас принимаете - как собака, лизнула сраки хозяевам";
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"Какая еще Испания? Пусть едет к братьям своим в москву, устраивает там стриптиз для них, а собрание от концертов передает в ВСУ";
"Мда... Точно днище".
Напомним, судья "Співають всі" Приходько разнесла российскую певицу Распутину
А еще Politeka сообщала, что Приходько после длительного перерыва обратилась к украинцам и сообщила, где пропадала
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько пожаловалась на здоровье из-за отключения электроэнергии