Певица Анастасия Приходько подшутила после скандала с орденом для Ксюши Манекен.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была участницей Евровидения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анастасия и об ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Приходько не смогла пройти тему награждения блогеров орденами, включая украинскую модель Ксению Манекен, которая получила медаль за содействие военной разведке от ГУР МО Украины.

"Если во время войны руководители государства обращаются к блогерам, то это….

Очень мило:)))", - написала многозначно Анастасия в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не знаю о чем идет речь, но звучит как анекдот";

"Это какой-то пипец";

"Но немного по-дебильному".

Сама же Ксюша Манекен похвасталась орденом в своем Инстаграм. Звезда опубликовала фото и сделала подпись.

"Вот такая история. Как так вышло, при каких обстоятельства и за что - я обязательно расскажу, когда война закончится", - заинтриговала Ксюша.

А после этого Манекен ответила на хейт.

"Да ребят, я понимаю вашу боль, комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы все такие правильные не получили от этой жизни ничего", - написала владелица ордена.

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