Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектний чорно-білий портрет, на якому вона позує в прозорій водолазці, та вирішила супроводити пост загадково-мудрою цитатою.
"Не зачаровуватись власними очікуваннями…
…щоб уникнути розчарувань, достатньо перестати плекати надії на наданий шанс морально «не готовим» людям", — написала Катерина Кухар під світлиною.
У коментарях та просто лайками на публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Ліда Лі, Даша Астаф'єва, Григорій Решетнік, Санта Дімопулос, Наталія Могилевська, Володимир Завадюк та інші.
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Українці в коментарях підтримали Катерину Кухар та засипали її комліментами:
"Нічого не зрозуміло. Але дуже гарно!))))";
"Ідеал жіночої краси 🔥🔥🔥";
"Гарна порада❤️І ви- неймовірна красуня";
"Таке на ніч прочитати, то можна і не заснути від думок😅😅😅 яка Катерина сильна, красива та тендітна🌷 одночасно";
"Але мріяти треба! І ставити цілі, завдання! Мрії виповнюються. Це перевірено життям! Але треба працювати, жити, не опускаючи руки. Вірити в краще, що все задумане здійсниться!"
"Я вами захоплююся, яка краса, яка грація".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.