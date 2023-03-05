Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар новим постом зацікавила шанувальників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектний чорно-білий портрет, на якому вона позує в прозорій водолазці, та вирішила супроводити пост загадково-мудрою цитатою.

"Не зачаровуватись власними очікуваннями…

…щоб уникнути розчарувань, достатньо перестати плекати надії на наданий шанс морально «не готовим» людям", — написала Катерина Кухар під світлиною.

У коментарях та просто лайками на публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Ліда Лі, Даша Астаф'єва, Григорій Решетнік, Санта Дімопулос, Наталія Могилевська, Володимир Завадюк та інші.

Українці в коментарях підтримали Катерину Кухар та засипали її комліментами:

"Нічого не зрозуміло. Але дуже гарно!))))";

"Ідеал жіночої краси 🔥🔥🔥";

"Гарна порада❤️І ви- неймовірна красуня";

"Таке на ніч прочитати, то можна і не заснути від думок😅😅😅 яка Катерина сильна, красива та тендітна🌷 одночасно";

"Але мріяти треба! І ставити цілі, завдання! Мрії виповнюються. Це перевірено життям! Але треба працювати, жити, не опускаючи руки. Вірити в краще, що все задумане здійсниться!"

"Я вами захоплююся, яка краса, яка грація".

Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.