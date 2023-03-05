Український співак Віктор Павлик одружився вчетверте з дівчиною, яка молодша за нього майже на тридцять років, нерідко вони отримують критику в мережі.

Заради піару дружина Павлика скандалила на публіку, лаялася з його колишньою дружиною і висвітлювала цю тему в мережі і навіть пишалася судом, який влаштувала з екс-дружиною Павлика через образи. Причому щоразу, коли Репяхова отримує критику, вона гостро висміює її та показує в Інстаграм.

В черговий раз поділившись кадром з останньої фотосесії, Катерина отримала багато різних відгуків у мережі. Причому її кадр, на якому вона позує у білому спортивному топі, викликав бурхливу реакцію.

Багато хто почав міркувати про те, як інші реагуватимуть на фото, якщо їм самим сподобалося:

«Молода дружина Віктора Павлика засвітила сосками; Але, як подружка скажу: віри віри гуд; новими фото залишили себе із хейтом 😂; Хороші фото привернули увагу ❤;

А в чому був задум тих сосків, я так і не зрозуміла; Ви дуже змінилися!; Катерина, як вам особисто, як мати навіть не соромно показувати себе; добре хоч цього разу ноги сховала».

Раніше Репяхова вирішила відповісти на найпопулярніші питання фанатів, написавши про часті чутки щодо її родини. Відповіла Репяхова і на питання про те, чи зустрічалася вона з Павликом, поки той був одружений.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами з маленьким сином.