Украинский певец Виктор Павлик женился в четвертый раз на девушке, которая моложе него почти на тридцать лет, нередко они получают критику в сети.

Ради пиара супруга Павлика скандалила на публику, ругалась с его бывшей женой и освещала эту тему в сети и даже гордилась судом, который устроила с экс-супругой Павлика из-за оскорблений. Причем каждый раз, когда Репяхова получает критику, она остро высмеивает ее и показывает в Инстаграм.

В очередной раз поделившись кадром из последней фотосессии, Катерина получила множество различных отзывов в сети. Причем ее кадр, на котором она позирует в белом спортивном топе, вызвал бурную реакцию.

Многие принялись рассуждать о том, как другие будут реагировать на фото, если им самим понравилось:

«Молодая жена Виктора Павлика засветила сосками; Но, я как подружка скажу: вери вери гуд; новыми фото оставили себя с хейтом 😂; Хорошие фото привлекли внимание❤;

А в чем был замысел тех сосков, я так и не поняла; Вы очень изменились!; Екатерина, как вам лично как мать даже не стыдно показывать себя; хорошо хоть на этот раз ноги спрятала».

Ранее Репяхова решила ответить на самые популярные вопросы фанатов, написав о частых слухах, касающихся ее семьи. Ответила Репяхова и на вопрос о том, встречалась ли она с Павликом, пока тот был женат.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.