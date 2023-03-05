Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася допомогою для біженців, які вирушали на захід України із зони бойових дій. А днями Нікітюк вирушила до Херсона знімати "Le Маршрутку". А цього разу зірка опублікувала фото із музею.

"Херсонський художній музей. Окупанти наскільки всі покрали, що найстаріший експонат у ньому то Богданович і я", - написала зірка.

"А також розікрали державний архів, техніку та чайники з кабінетів працівників теж винесли. Нагадую, всі підставки під електрочайники, як завжди залишили", - написала Нікітюк на другому сторісі.

А раніше Леся показала зворушливе повідомлення фанатки.

"Леся, добрий день. Я живу у Хмельницькому. Але з народження до 20 років прожила у Херсоні. Будь ласка, я вас дуже прошу, передайте моєму Херсончику привіт. Скажіть йому, що я його дуже люблю. Передайте херсонцям, що вони найкращі. Будь ласка, передайте мої слова. Дякую", - написала фанатка у зверненні до Леси.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, на що росіяни перетворили Херсонщину.

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