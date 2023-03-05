Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась помощью для беженцев, которые отправлялись на запад Украины из зоны боевых действий. А на днях Никитюк отправилась в Херсон снимать "Le Маршрутку". А в этот раз звезда опубликовала фото из музея.

"Херсонский художественный музей. Оккупанты насколько все поворовали, что самый старый экспонат в нем то Богданович и я", - написала звезда.

"А также разворовали государственный архив, технику и чайники из кабинетов работников тоже повыносили. Напоминаю, все подставки под электрочайники, как всегда оставили", - написала Никитюк на втором сторис.

А до этого Леся показала трогательное сообщение фанатки.

"Леся, добрый день. Я живу в Хмельницком. Но с рождения до 20 лет прожила в Херсоне. Пожалуйста, я вас очень прошу, передайте моему Херсончику привет. Скажите ему, что я его очень люблю. Передайте херсонцам, что они самые лучшие. Пожалуйста, передайте мои слова. Спасибо", - написала фанатка в обращении к Лесе.

Напомним, Леся Никитюк показала, во что россияне превратили Херсонщину

А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк зацепила Ярославского, Дзидзьо и других звезд кадрами из Херсона

Также Politeka писала, что Никитюк поразила пением вместе с Горбуновым, как звучат ведущие