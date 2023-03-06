Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки своїй ролі у серіалі "Свати". Через це до актриси було багато незручних питань, адже більшість акторів у проекті були російськими, і вони підтримали війну. Але Ганна зазначила, що два актори з колективу висловилися проти війни.

Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна поділилася кадрами зі своїм сином, якого взяла із собою до магазину.

"Так, так ми ходимо по магазинах. За зиму у Михайла виросла нога на 2 розміри. Я трохи шокований. Тільки й встигай купувати нове взуття", - написала Кошмал.

А раніше Кошмал відповіла на запитання, скільки кави вона за день випиває. Як виявилось, Ганна кинула пити каву.

"Відмовилася від щоденного вживання кави 2 роки тому) Змінила на більш здоровий варіант - чай ​​матчу, вона не зневоднює, сильний антиоксидант, бодрид, на довше вистачає і не впливає на тиск (серце не скаче, як скажене, як від кави)", - відповіла Ганна та поділилася фотографією напою.

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