Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря своей роли в сериале "Сваты". Из-за этого к актрисе было много неудобных вопросов, ведь большинство актеров в проекте были российскими и они поддержали войну. Но Анна отметила, что два актера из коллектива высказались против войны.
Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна поделилась кадрами со своим сыном, которого взяла с собой в магазин.
"Да, так мы ходим по магазинах. За зиму у Миши выросла нога на 2 размера. Я немного в шоке. Только и успевай покупать новую обувь", - написала Кошмал.
А до этого Кошмал ответила на вопрос, сколько кофе она за день выпивает. Как оказалось, Анна бросила пить кофе.
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"Отказалась от ежедневного употребления кофе 2 года назад) Сменила на более здоровый вариант - чай матча, она не обезвоживает, сильный антиоксидант, бодрид, на дольше хватает и не влияет на давление (сердце не скачет, как бешеное, как от кофе)", - ответила Анна и поделилась фотографией напитка.
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