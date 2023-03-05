На своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до тих, хто полюбляє «Дашкати».

"В дитинстві хотіла, щоб мене було звати «Аліса». Здавалося, що моє ім’я дуже старомодне та не вишукане. А ось якісь «Анжели», «Віолети», «Таміли» та «Яни» здавалися янголами із піднебесся! У вісімдесятих Даші, Поліни та Софії виглядали як бабусі [мовчіть, не сперечайтесь, так мені здавалось] Так от. Зараз розумію, як сильно мені повезло із смаком батьків, не кажучи вже про них самих))) І з бабусею, яка все ж таки, запевнила, що я «Дарія» а не «Дар‘я» та не «Одарка». [ох, проблем із цією «І» вистачило]", — пригадує Астаф'єва.

Вона також розповіла історії свого імені — про красуню Дарію, яка була язичницею, жрицею в храмі Афіни, але вийшла заміж за християнина Хрісанфа й також прийняла християнство.

"Молоде подружжя за взаємною згодою вирішило вести незаймане життя. За злодійським доносом Хрісанф і Дарія були схоплені вартою імператора Немуріана і віддані на муки. Дарію мучителі привели до блудилища, але там її став охороняти посланий Богом лев. (Я до речі Лев😁) Кожного, хто намагався осквернити святу, лев валив на землю, проте залишаючи живим. Хрісанфа кинули до ями з нечистотами. Але за Божественним промислом яма наповнилася пахощами замість смороду. Тоді імператор Немуріан велів віддати Хрісанфа та Дарію в руки катів, і після катувань святі були закопані живцем (3 ст.). Тому повторюсь. Ну, яка я вам Дашка??", — наголосила співачка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.