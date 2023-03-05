Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер - відома українська співачка, актриса та блогерка, яка прославилася завдяки ролі старшокласниці у молодіжному серіалі "Школа". Тепер зірка не дуже любить, коли її порівнюють із головною героїнею, роль якої вона зіграла. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила показати себе після ночі, коли майже не спала.

"Трохи видно, що ця людина не спала всю ніч і після концерту мало не поїхала до лікарні...", - написала Ганна у блозі.

А до цього Трінчер поділилася, що може бути різною та виконувати різні пісні, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

"Я можу бути різна ... мені може бути боляче від новин, від смертей, мені може бути страшно, тому що тривога і пролітають ракети, але я також можу посміхатися, танцювати і закохуватися в це життя, хоч би як було важко.

Приймайте мене такою, різною. Сильною, слабкою, веселою, сумною – бо це я справжня. В мені багато різних фарб", - написала Трінчер, чим викликала реакцію в актриси Наташі Денисенко.

"Анічко, ти справді неймовірна співачка! Пам'ятаю як влітку вперше почула твій виступ наживо, і ох... їла (вибачте) від твого голосу!!!!! ти - Молода Піп Діва України!", - зазначила актриса.

Нагадаємо, Полякова збентежила українців незвично з 21-річною Трінчер.

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