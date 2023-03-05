Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка, которая прославилась благодаря роли старшеклассницы в молодежном сериале "Школа". Теперь звезда не очень любит, когда ее сравнивают с главной героиней, роль которой она сыграла. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила показать себя после ночи, когда почти не спала.

"Немного видно, что этот человек не спал всю ночь и после концерта чуть не поехал в больницу...", - написала Анна в блоге.

А до этого Тринчер поделилась, что может быть разной и исполнять разные песни, поделившись новыми кадрами в своем блоге.

"Я могу быть разная… мне может быть больно от новостей, от смертей, мне может быть страшно, потому что тревога и пролетают ракеты, но я также могу улыбаться, танцевать и влюбляться в эту жизнь, как бы ни было тяжело.

Принимайте меня такой, разной. Сильной, слабой, веселой, грустной – потому что это я настоящая. Во мне много разных красок", - написала Тринчер, чем вызвала реакцию у актрисы Наташи Денисенко.

"Аничка, ты действительно невероятная певица! Помню как летом впервые услышала твое выступление вживую, и ох…ела (простите) от твоего голоса!!!!! ты - Молодая Поп Дева Украины!", - отметила актриса.

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